BAIANO. Sabato 30 dicembre ore 20,30 il teatro Colosseo sarà il palcoscenico delle Eccellenze 2023 del premio “Binews”. Giusy De Laurentis alla conduzione

Baiano si prepara ad accogliere la decima edizione del prestigioso “Premio Binews 2023”, un evento che celebra il talento e l’eccellenza nel panorama campano. L’appuntamento è fissato per sabato 30 dicembre alle 20:30 presso il teatro Colosseo, e si prevede una serata di gala all’insegna della cultura, della medicina, dello spettacolo e del sociale.

Questo importante riconoscimento, ideato per valorizzare le eccellenze locali, giunge a una tappa significativa, coincidente con i dieci anni di attività della testata Binews online. Da quando è stata lanciata, Binews ha contribuito in modo capillare alla diffusione delle informazioni nel territorio campano, diventando un punto di riferimento per la comunità locale.

La conduzione dell’edizione di quest’anno sarà affidata alla talentuosa Giusy De Laurentiis, una professionista che saprà intrattenere il pubblico con la sua bravura e il suo carisma.

La serata promette di essere ricca di emozioni e sorprese, con la consegna di premi che metteranno in luce le eccellenze di vari settori. Cultura, medicina, spettacolo, sociale e molto altro ancora saranno protagonisti di questa notte speciale.

Ma non solo premiazioni, anche spazio alla musica con ospiti che si esibiranno sul palcoscenico, regalando al pubblico momenti di intrattenimento di alta qualità. Sarà un’occasione unica per celebrare il talento campano in tutte le sue sfaccettature.

L’ingresso al teatro è libero, permettendo a tutti di partecipare e godere di una serata che si preannuncia indimenticabile. Un modo per chiudere il 2023 con stile e prospettive positive per il nuovo anno.

Il “Premio Binews 2023” si conferma dunque un appuntamento imperdibile per la comunità di Baiano e dintorni, un momento di festa e condivisione che mette in luce il meglio della regione campana.