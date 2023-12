Enzo Pecorelli onorato con il Premio “Binews 2023” per il suo contributo al Giornalismo e alla Comunicazione

Il giornalista e comunicatore Enzo Pecorelli è stato insignito del prestigioso Premio “Binews 2023” in riconoscimento del suo straordinario impegno nel campo del giornalismo e della comunicazione. La cerimonia di assegnazione del premio si terrà il 30 dicembre 2023 alle 20,30, presso il Teatro Colosseo di Baiano, in un’atmosfera di festa e celebrazione, evidenziando la sua lunga e influente carriera nel settore.

Enzo Pecorelli ha conferito peso e anima al giornalismo, diventando una figura di riferimento per molte generazioni di giornalisti e comunicatori. Il suo modus operandi è diventato uno stile unico, non facilmente imitabile, che ha ispirato e influenzato coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare e apprendere da lui.

Fin dai suoi esordi, Pecorelli ha dimostrato una passione innata per il giornalismo. Giovanissimo, si è trasferito a Milano per inseguire il suo sogno, frequentando contemporaneamente l’università e la scuola di giornalismo. Ha arricchito la sua formazione con quattro master in Pubbliche Relazioni, Giornalismo, Pubblicità e Dirigenza Sportiva.

La sua carriera è iniziata con collaborazioni in giornali cittadini, seguite da uno stage presso la RAI di Milano. Tuttavia, ha vissuto un momento di pausa e distacco volontario dal mestiere, solo per essere richiamato in seguito per un nuovo progetto editoriale ad Avellino, la sua città natale, dove è nato il progetto Ottopagine.

Da allora, la carriera di Pecorelli ha conosciuto una rapida ascesa. Ha lavorato con Il Mattino e ha fatto parte dell’ufficio stampa della Telecom Italia. Ha anche condiviso la sua esperienza attraverso varie docenze di giornalismo in istituti scolastici, mostrando un impegno costante nella formazione delle nuove generazioni di giornalisti.

Oltre alla sua attività nel giornalismo, Enzo Pecorelli ha ricoperto ruoli di rilievo come direttore di diverse testate, autore e conduttore di eventi culturali, moderatore di convegni e congressi, e capo Ufficio Stampa Grandi Eventi. La sua versatilità è stata evidente anche nella politica, dove ha svolto ruoli di responsabilità come dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e Consigliere alla Camera dei Deputati nel Comitato per la legislazione per Cultura e Sport.

Il premio “Binews 2023” è un tributo al contributo eccezionale di Enzo Pecorelli al mondo del giornalismo e della comunicazione. La cerimonia al Teatro Colosseo di Baiano sarà un momento indimenticabile per celebrare il suo straordinario contributo al progresso nel campo del giornalismo e della comunicazione.