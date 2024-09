BAIANO. Presentazione del libro “Vis et Volo: I capitoli matrimoniali nella terra di Baiano (1604-1612)”

Domenica 22 settembre 2024, presso il Teatro Colosseo di Baiano (AV), si terrà la presentazione del volume **”Vis et Volo: I capitoli matrimoniali nella terra di Baiano (1604-1612)”**, scritto dallo storico Michele Mercogliano e pubblicato dalla casa editrice Terabinto Edizioni.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Baiano, vedrà la partecipazione di varie figure di spicco del territorio, tra cui il Sindaco Enrico Montanaro e l’Assessore alla Cultura Francesco Napolitano. Parteciperà inoltre il docente di storia della famiglia in età moderna presso l’Università di Salerno, Vincenzo Barra, che offrirà un contributo accademico alla discussione sul tema.

Il volume, frutto di una ricerca meticolosa sui registri matrimoniali redatti dal notaio Giuseppe Piciocchi tra il 1604 e il 1612, rappresenta un’analisi dettagliata della società baianese nei primi anni del XVII secolo. Come si legge nella quarta di copertina, Michele Mercogliano si concentra su aspetti fondamentali della famiglia e della società dell’epoca, come la scelta degli sposi, la trasmissione del patrimonio e il ruolo della donna, analizzando non solo le questioni giuridiche ed economiche, ma anche quelle spirituali e antropologico-culturali.

Un tema cruciale del libro è l’evoluzione del modello familiare, che si sposta da una struttura allargata a una più nucleare, influenzata dalle riforme pastorali introdotte dal **Concilio di Trento**. Il libro si propone di fornire uno spaccato efficace della società baianese, mettendo in luce le risorse del territorio, come la **Strada delle Puglie** e la montagna di Arciano, nonché mestieri ormai scomparsi, come quello del **lanziero**, estinto già nel XVIII secolo.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Giulia D’Argenio e si prevede un’ampia partecipazione da parte della cittadinanza e degli appassionati di storia locale.