BAIANO. “Magia e inclusione: lo spettacolo de ‘La Sirenetta’ in LIS incanta il pubblico grazie all’Associazione La Tarta_Ruga”

Dopo il grande successo ottenuto con lo spettacolo “Un burattino chiamato Pinocchio”, accompagnato dalla prima mostra racconto inclusiva in CAA sul mandamento, ancora una volta ,grazie al supporto offerto dall’Associazione La Tarta_Ruga, sabato 23 Marzo è andata in scena la storia di Ariel, la giovane sirena desiderosa di vivere sulla terraferma per amore del principe Eric. Questa volta è stato possibile avvicinare i bambini alla disabilità uditiva attraverso l’utilizzo del linguaggio LIS, la Lingua Italiana dei Segni.

La “Sirenetta” è stata interpretata in modo magistrale dagli attori della Compagnia Citrea. Le coreografie eleganti, i costumi sfavillanti e le scenografie mozzafiato hanno contribuito a creare un’atmosfera incantata, trasportando gli spettatori in un mondo di magia e avventure.

L’utilizzo della LIS è stata una bella occasione per sensibilizzare i bambini ancora una volta sulla questione dell’inclusione, dimostrando che il linguaggio non è un ostacolo ma un ponte che può unire le persone.