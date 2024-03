“Scandalo in vista di Pasqua: 54 famiglie ostaggio della cattiva gestione e senza stipendio da 5 mesi”

Comunicato stampa. E’ mai possibile che 54 famiglie devono essere ostaggio della cattiva gestione e utilizzati per lavorare senza ricevere lo stipendio? Siamo oramai a 5 mesi di stipendi arretrate, nonostante gli impegni sottoscritti con un’ipotesi d’accordo che non è stato minimamente rispettato ma, è servito solo al Presidente dell’ASI per ottenere una proroga dal Tribunale Fallimentare.

Per il 26 marzo tutte le parti sono state convocate dalla curatela per definire la retrocessione degli impianti all’Asi, basandosi ancora una volta sulle promesse e la parola di personaggi inaffidabili che avrebbero garantito, partendodall’accettazione di una CIGS per cessazione di ASIDEP …stipendi, salvaguardia occupazionale e un futuro certo.

Ma questi signori pensano davvero di continuare a vessare e impoverire lavoratori e famiglie restando indenni da ogni responsabilità?

OGGI 25 MARZO ALLE ORE 15,00 I DIPENDENTI ASIDEPSARANNO IN ASSEMBLEA PRESSO LA SEDE DI AVELLINO PER AFFRONTARE A VISO APERTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASI E DIRE BASTA PER SEMPRE A QUESTO STILLICIDIO PROGRAMMATO.

LA TUTELA DEI LORO DIRITTI SARA’ AFFIDATA ALLALEGGE

NON POSSIAMO CONTINUARE AD ESSERE OSTAGGI DI QUESTI PAROLAI!