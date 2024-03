BAIANO. “La radio fa scuola”: Il libro di Bruno Gaipa racconta un amore per la comunicazione e l’educazione. Sabato la presentazione al Colosseo

Il prossimo sabato 16 marzo, al Teatro Colosseo di Baiano, sarà presentato il libro di Bruno Gaipa, intitolato “La radio fa scuola”. Quest’opera rappresenta una testimonianza appassionata di un uomo e della sua relazione con la radio, una passione che si è trasformata in una vocazione professionale. La storia non è solo quella di un mezzo di comunicazione, ma anche di un’esperienza capace di avvicinare le persone e di promuovere crescita ed educazione, soprattutto tra i più giovani.

Il libro prende forma dalla storia di Agnese, una studentessa del corso sulla radio organizzato dallo stesso autore. Agnese, inizialmente timida e insicura, mostrava distacco e diffidenza nei confronti del laboratorio, preferendo rimanere nell’ombra e svolgere il suo ruolo all’interno della redazione. Tuttavia, nel corso del tempo, Gaipa ha osservato con sorpresa la trasformazione di Agnese e la sua presa di coscienza. La giovane studentessa ha scelto volontariamente di diventare speaker e condurre una live, dimostrando una crescita personale significativa.

Attraverso la storia di Agnese, l’autore riflette sull’essenza della radio e sulla sua straordinaria capacità di far emergere le personalità di chiunque vi si avvicini. La radio non è solo un mezzo di trasmissione, ma un veicolo di espressione e crescita personale, in grado di rompere barriere e stimolare la consapevolezza individuale.

“La radio fa scuola” rappresenta quindi non solo una testimonianza personale di Bruno Gaipa, ma anche una celebrazione della radio come strumento educativo e formativo. La presentazione del libro promette di essere un’occasione per esplorare il potenziale trasformativo della radio e per riflettere sull’importanza della comunicazione nella nostra crescita individuale e collettiva.