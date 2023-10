BAIANO. La “Pallacanestro BAIANO 1988“ vince all’esordio nel campionato regionale di Seconda Divisione

Inizia nel migliore dei modi la nuova avventura della “Pallacanestro BAIANO 1988” la squadra militante nel campionato Regionale Divisione 2 (ex Promozione) inserita nel Girone B era ospite per la prima di campionato della temutissima Sammaritana Basket.

La squadra del mandamento composta per undici dodicesimi da ragazzi proveniente dal proprio vivaio regala subito una gioia ai propri dirigenti e tifosi ma soprattutto al loro coach Antonio Bianco.

Si gioca nella tendostruttura di Santa Maria La Carità palla a due ed è subito battaglia i locali tengono bene il campo è si portano in vantaggio il Baiano fatica a trovare la via del canestro troppa è la foga dei ragazzi e le conclusioni sono affrettate e con scelte di tiro non precise.

Luciano prova ad imprimere la sua esuberanza cestistica e trova la via del canestro con continuità il quarto si chiude su un meno quattro.

Secondo quarto è dopo i rimproveri di coach Bianco il play Maietta si sblocca guida la squadra e trova il canestro realizzando ben 10 punti di fila a lui si sostituisce l’ala Alaia che ne realizza ben 7 punti , in difesa tengono botta Simeone e il lungo Montuori Francesco che fa valere la sua fisicità ed esperienza mettendo a freno i lunghi locali.

Questo non basta ad aggiudicarsi il quarto in quanto i locali sono bravi dalla lunga distanza con 2 bombe si va all’intervallo lungo sul 31 a 26 .

Si parte per gli ultimi due quarti, la Sammaritana parte forte e cerca di far capire ai baianesi che vogliono i 2 punti, dalla loro i viaggianti vanno sotto anche di 9 punti ma non perdono mai la testa riescono a rimanere in partita grazie all’esperienza di Del Basso che trova canestri e sforna assist per i lunghi, sale in cattedra anche Mauriello che si sblocca con un azione in contropiede e poiu trova 2 tiri dalla lunga distanza, il trend è ormai in mano ai mandamentali che chiudo il terzo quarto sul 46 a 48.

Ultimi dieci minuti e la Pallacanestro Baiano parte forte forse fortissimo anche i lunghi Colucci e Silvestri vanno a referto portando al massimo vantaggio di 7 punti la loro compagine, i locali non mollano si rifanno sotto anche a meno due, ma i ragazzi di coach Bianco restano concentrati e nel finale grazie ai liberi di Del Basso e Luciano portano a casa il bottino pieno finisce sul 62 a 69 .

Vittoria importantissima per i ragazzi della Pallacanestro Baiano 1988 trovata su un campo ostico alla prima di campionato che fa felici tutti adesso si aspetta sabato per la prima gara interna alle 18:00 al PalaPicciocchi.

Il commento a caldo di coach Bianco Antonio :

“Sono contento per i ragazzi che in questo primo mese e mezzo di lavoro si sono impegnati tanto e stasera hanno raccolto il massimo, grazie anche ad un ottima preparazione atletica svolta dal nostro Preparatore Atletico Prof. Cantelmo Stefano.

La gara, campo difficile dove abbiamo alternato cose buone ad altre meno che dobbiamo correggere con il lavoro sul campo, abbiamo giocato ad intermittenza dove si accendeva uno poi un altro dei miei ragazzi se riusciamo a dare continuità credo che in questo campionato ci divertiremo, visto anche l’età giovanissima dei nostri ragazzi ci sta.

Chiudo ringraziando chi non ha trovato il campo come Franzese e De Gennaro che è stato utilissimo come assistente.”

Ufficio Stampa Pallacanestro Baiano 1988

Giocatore Punti

MAIETTA Carmine 17; MAURIELLO Antonio 15; DEL BASSO Matteo 12; LUCIANO Alessandro 10; ALAIA Stefano 9; COLUCCI Gaetano 4; SILVESTRI Alessio 2 :MONTUORI Gianni, SIMEONE Mattia, MONTUORI Francesco, DE GENNARO Stefano, FRANZESE Rino