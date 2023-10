BAIANO. Il nuovo saggio di Luigi Falco: Viva la Skuola – conoscere per imparare

Approda a Lucignano, in uno dei borghi più belli d’Italia definito come “perla” della Valdichiana, l’ultima fatica letteraria del prof. di sostegno Luigi Falco.

Originario di Baiano, vive da oltre trent’anni a Foiano della Chiana, provincia di Arezzo, dove insegna presso l’Istituto Omnicomprensivo “G. Marcelli”.

Nell’ambito del cartellone Letture nel Borgo – Rassegna Letteraria Lucignano 2023-2024, giovedì 19 ottobre alle ore 17.00 sarà presentato in anteprima nazionale, nella Sala Don Marini, il suo nuovo saggio “Viva la skuola-conoscere per imparare” pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti (collana Forme, pp. 124, euro 13). L’evento sarà moderato dallo scrittore pluripremiato Iacopo Maccioni e sarà arricchito dagli interventi diAnna Bernardini, dirigente scolastico “Omnicomprensivo Guido Marcelli” e Cristiano Rossi, dirigente scolastico “ITC Rita Levi Montalcini”. I Saluti istituzionali di Serena Gialli, assessore alla Cultura del Comune di Lucignano.

Provare a dare una risposta univoca alla domanda “a cosa serve la scuola?” si presenta come qualcosa di ambizioso. A partire da questo desiderio, l’autore si concentra sulla necessità di riuscire ad aumentare la consapevolezza di ognuno sull’importanza dello studio delle varie discipline scolastiche, fonti inesauribili di nozioni utili e strumenti imprescindibili per la comprensione del mondo e della vita. Allargare gli orizzonti culturali dei singoli a partire dai banchi di scuola è utile per gli studenti, per i loro genitori e docenti e, più in generale, per le comunità educanti o da educare che vivono in questo mondo in continua e velocissima trasformazione.

«Come insegnante» afferma Luigi Falco «mi sono spesso imbattuto in domande e affermazioni di studenti, di conoscenti, di gente comune, sulla poca utilità della scuola, sulla noia dello studio, sullo scollamento tra il mondo reale e quello dei libri, sulla necessità di imparare meglio, sull’impossibilità di trovare risposte certe ai quesiti del futuro. Probabilmente questi interrogativi, legati alla funzione educativa e sociale della nostra istituzione scolastica, aleggiano da sempre nei pensieri di chi vive o ha vissuto la scuola come un fardello di cui liberarsi al più presto.

Da qui l’idea di affrontare questioni che aumentano la nostra consapevolezza sull’importanza dello studio e delle discipline: per capire il mondo abbiamo bisogno di sapere, seguendo le orme del ragionevole dubbio».

Luigi Falco è nato a Baiano (AV) nel 1968. Laureatosi in Scienze geologiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, attualmente è docente di sostegno in una scuola secondaria di secondo grado. Ha già pubblicato alcuni libri, racconti e poesie con diverse case editrici, tra cui “Al di là del cielo“ (Edizioni Paoline, 2014), “Come una bolla di sapone“ (Erickson Live, 2016), “Lettera aperta sulla diversità“ (Intrecci Edizioni, 2021), “Alfabeto della diversità“ (Armando Editore, 2022). Ha un sito dedicato alla sua attività di scrittore: https://luigifalco.weebly.com/.