SERVIZI STRAORDINARI DA PARTE DEI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE PER IL CONTRASTO AI FURTI: PRESIDIATE ABITAZIONI E RACCOLTI

Con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, sulla scorta delle direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l’attività di controllo del territorio soprattutto in quelle aree più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza che per intervenire con tempestività ed efficacia all’occorrenza.

In tale contesto, nel trascorso weekend:

– i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno allontanato con Foglio di Via Obbligatorio un 27enne e un 31enne di Napoli, entrambi con un passato giudiziario caratterizzato da reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. Gli stessi, sorpresi in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni di Grottaminarda, non hanno fornito ai militari operanti una valida giustificazione in merito alla loro presenza in quel luogo;

– i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno attuato un servizio straordinario preventivo di controllo del territorio, legato anche allo svolgimento della tradizionale “Mostra mercato del tartufo nero e Sagra della castagna, del tartufo nero e dei prodotti tipici del Laceno” di Bagnoli Irpino. Nel corso dell’attività:

un 31enne di Avellino, è stato denunciato in stato di libertà e privato della patente per essersi messo alla guida del proprio scooter dopo aver abusato di alcool. Gli accertamenti effettuati con l’etilometro in dotazione dell’Aliquota Radiomobile di Montella hanno permesso di accertare un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida;

8 persone (di età compresa tra i 21 e 40 anni), sorprese in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, sono state segnalate all’Autorità amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

La droga è stata sottoposta a sequestro.

– i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno continuato a presidiare soprattutto i comuni di Sturno, Montemiletto e Venticano. Ed ancora una volta, proprio a Sturno, due pregiudicati provenienti dal napoletano, dopo essere stati intercettati e perquisiti, sono stati proposti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio da quel comune.

A Montemiletto, invece, il tempestivo intervento di una delle pattuglie di settore ha messo in fuga una banda di ladri che stava per manomettere l’impianto elettrico di un supermercato.

L’attenzione dell’Arma nella lotta ai reati predatori, rimane quindi alta e tali servizi continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera Provincia.