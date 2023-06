BAIANO. Giuseppe Sannino nominato responsabile di Fratelli d’Italia

Con il presente comunicato desideriamo informare tutti gli iscritti al Circolo di Fratelli d’Italia di Baiano, i simpatizzanti di Fratelli d’Italia di Baiano e la cittadinanza tutta che ieri lunedì 26 giugno alle ore 21,00 l’assemblea degli iscritti ha eletto con voto unanime la figura del nuovo responsabile cittadino per le politiche comunali, nella persona di Giuseppe Sannino (Giusí). Sannino avrà il compito di evidenziare le criticità amministrative, anche con il supporto dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e di trasferire loro ed a tutto il gruppo consiliare di opposizioni le varie problematiche che riscontrera nel paese. A Giusí Sannino vanno gli Auguri di tutti noi.

Sicuri e certi che Giusí saprà svolgere al meglio il suo ruolo. A certificare ciò i suoi passati impegni in prima persona, sempre presente tra la gente, come dirigente del Fronte della Gioventù prima e dopo come assessore comunale dal 1994 al 2002. 🇮🇹