Baiano, forum sulla Costituzione e sul futuro dell’Europa promosso dal Circolo “L’Incontro”

Un momento di riflessione culturale e confronto sui grandi temi dell’attualità istituzionale e geopolitica. È in programma sabato 14 febbraio 2026 alle ore 10:00, presso la sede del circolo in via Luigi Napolitano a Baiano, il Forum di conoscenza organizzato dal Circolo culturale e ricreativo L’Incontro.
L’iniziativa sarà dedicata al rapporto tra la Costituzione repubblicana italiana e il percorso verso la costruzione degli Stati Uniti d’Europa, con uno sguardo alle trasformazioni geopolitiche globali e alle prospettive di un nuovo ordine internazionale rispetto agli equilibri definiti dopo la Seconda guerra mondiale.
Un confronto multidisciplinare
Il forum vedrà la partecipazione di relatori provenienti da ambiti professionali e culturali diversi:
Anna Maria Silvestro, dirigente del Masullo-Theti di Nola
Salvatore Guerriero, presidente nazionale PMI ed ex sindaco di Avella
Lorenzo Valente, maresciallo della Guardia di Finanza
Miriam Fasulo, avvocata
Silvio Picciocchi, imprenditore
Il dibattito sarà coordinato da Giusy De Laurentiis e Carlo Melissa, che guideranno il dialogo tra relatori e pubblico.
Cultura e cittadinanza attiva
L’appuntamento si inserisce nel programma di attività del circolo “L’Incontro”, da sempre impegnato nella promozione culturale e nella diffusione di momenti di approfondimento su temi civili e sociali.
L’obiettivo dell’incontro è favorire una maggiore consapevolezza sui valori costituzionali, sul ruolo delle istituzioni democratiche e sulle prospettive future dell’integrazione europea, stimolando un confronto aperto tra cittadini, studenti e professionisti.
L’evento è aperto alla partecipazione pubblica e rappresenta un’occasione per approfondire questioni centrali per il presente e il futuro delle comunità locali e del contesto internazionale.