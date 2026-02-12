Baiano, forum sulla Costituzione e sul futuro dell’Europa promosso dal Circolo “L’Incontro”

Un momento di riflessione culturale e confronto sui grandi temi dell’attualità istituzionale e geopolitica. È in programma sabato 14 febbraio 2026 alle ore 10:00, presso la sede del circolo in via Luigi Napolitano a Baiano, il Forum di conoscenza organizzato dal Circolo culturale e ricreativo L’Incontro.

L’iniziativa sarà dedicata al rapporto tra la Costituzione repubblicana italiana e il percorso verso la costruzione degli Stati Uniti d’Europa, con uno sguardo alle trasformazioni geopolitiche globali e alle prospettive di un nuovo ordine internazionale rispetto agli equilibri definiti dopo la Seconda guerra mondiale.

Un confronto multidisciplinare

Il forum vedrà la partecipazione di relatori provenienti da ambiti professionali e culturali diversi:

Anna Maria Silvestro , dirigente del Masullo-Theti di Nola

Salvatore Guerriero , presidente nazionale PMI ed ex sindaco di Avella

Lorenzo Valente , maresciallo della Guardia di Finanza

Miriam Fasulo , avvocata

Silvio Picciocchi, imprenditore

Il dibattito sarà coordinato da Giusy De Laurentiis e Carlo Melissa, che guideranno il dialogo tra relatori e pubblico.

Cultura e cittadinanza attiva

L’appuntamento si inserisce nel programma di attività del circolo “L’Incontro”, da sempre impegnato nella promozione culturale e nella diffusione di momenti di approfondimento su temi civili e sociali.

L’obiettivo dell’incontro è favorire una maggiore consapevolezza sui valori costituzionali, sul ruolo delle istituzioni democratiche e sulle prospettive future dell’integrazione europea, stimolando un confronto aperto tra cittadini, studenti e professionisti.

L’evento è aperto alla partecipazione pubblica e rappresenta un’occasione per approfondire questioni centrali per il presente e il futuro delle comunità locali e del contesto internazionale.