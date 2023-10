BAIANO. Esordio vincete in casa per la Pallacanestro BAIANO 1988

Prima gara interna per la “Pallacanestro BAIANO 1988” davanti ad un pubblico PRIMA IN CASA E VITTORIA PER LA Pallacanestro BAIANO 1988numerosissimo e competente i ragazzi regalano una bellissima e confortante vittoria, in un incontro dai due volti i giovani di Baiano non sbagliano e fanno felice i tifosi.

La gara inizia come da calendario alle 18:15 e subito i mandamentali cercano di imporre il proprio ritmo a volte esagerando e non trovando facili conclusioni ma il punteggio a metà primo quarto recita già un più otto, ma i viaggianti con la loro esperienza si rifanno sotto con un canestro e un tiro da tre chiudono il quarto sul 12 a 8.

Si riparte e le indicazioni giunte dalla panchina non producono il loro effetto si va a strappi che non premia nessuno delle due compagini infatti si va al riposo lungo sul 22 a16.

Ultimi due periodi e qui finalmente le dritte di coach Bianco si fanno sentire il gruppo tirato forte dal top scorer di giornata Alaia, dal play Maietta e da un presente Colucci imprimono una difesa di ferro e trovano varie soluzioni in attacco, di contro gli ospiti non riescono a trovare la via del canestro e finisce il tempo sul 44 a 16 .

Ultimo dieci minuti di gioca la gara sembra ormai indirizzata ma è sempre bene stare sul pezzo infatti coach Bianco si affida all’esperienza di Silvestri , Del Basso e Simeone e trovano minuti utili anche i vari Montuori G. e De Gennaro .

La gara si concluse sul 60 a 29 una vittoria meritata che lascerà lavorare con serenità questa settimana i ragazzi in vista dell’ostica trasferta di lunedì prossimo in quel di Minori

L’analisi della gara affidata a coach Bianco Antonio :

“Sono contento per un aspetto fondamentale di questo progetto e che mi riempie enormemente di gioia e vedere un pubblico numerosissimo composto da ex atleti, dalle nuove leve, dalle famiglie e dai vari sponsor che ci sono vicini in questa avventura in un ambiente come il nostro della pallacanestro in totale sicurezza senza barriere e a fine gara una bellissima invasione di pace da parte dei nostri ragazzini e poi tutti a tirare a canestro perché per me come per la dirigenza la partita resta un momento di festa e di aggregazione .

La gara: dispiace solo per i primi due quarti dove i ragazzi volevano esagerare senza seguire lo spartito a cui ognuno deve attenersi, poi fortunatamente negli spogliatoi abbiamo rimesso le cose a posto soprattutto mentalmente e tutto è filato liscio.

Lunedì 30 andremo in quel di Minori in un campo difficile e contro una delle migliori squadre della categoria, cercheremo di imporre il nostro gioco cercando di portare a casa la vittoria .”

Ufficio Stampa Pallacanestro Baiano 1988

Giocatore Punti

MAIETTA Carmine 9 MAURIELLO Antonio 2

DEL BASSO Matteo 4 LUCIANO Alessandro 5 ALAIA Stefano 13 COLUCCI Gaetano 8 SILVESTRI Alessio 2 MONTUORI Gianni 2 SIMEONE Mattia 3 MONTUORI Francesco 2 DE GENNARO Stefano FRANZESE Rino 2