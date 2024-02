BAIANO. Ecco chi è il 54 enne ferito a morte ieri sera nei “Vesuni”

Felice Lippiello, questo il nome del 54enne accoltellato a morte ieri sera a Baiano nella suggestiva zona storica dei “Vesuni”. La vittima è stata colpita da una coltellata alla gamba sinistra, l’uomo all’arrivo dei soccorritori del 118 era in una pozza di sangue nel cortile condominiale dove abitava. I soccorsi sarebbero stati allertati dalla compagna dell’uomo che viveva insieme a lui e potrebbe essere determinante per ricostruire l’intera vicenda. Tuttavia, nonostante gli sforzi del personale medico nel tentativo di rianimare Lippiello durante il tragitto per il Pronto Soccorso di Nola, il 54enne è purtroppo deceduto a causa di un’arteria femorale danneggiata, senza scampo.

Le prime ipotesi indicano una possibile colluttazione con l’aggressore, scatenata forse da una discussione. Ciò che inizialmente sembrava un ferimento ha purtroppo assunto i contorni tragici di un omicidio.

Felice Lippiello, come emerge dalle prime informazioni, viveva da solo e aveva avuto in passato problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti. Le autorità stanno attuando indagini approfondite per identificare l’omicida. I Carabinieri di Baiano, insieme a quelli di Avellino, stanno esaminando attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e i tabulati telefonici della vittima per cercare di gettare luce su questa drammatica vicenda.

La comunità locale è scossa e in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. Nuove informazioni potrebbero emergere nei prossimi giorni, mentre la ricerca di chi abbia ferito a morte Felice Lippiello procede con determinazione.