BAIANO. Controlli capillari agli ambulanti in occasione della festa patronale da parte della Polizia Municipale

In occasione della festa patronale di Santo Stefano a Baiano il Comandante della Polizia Municipale Capitano Tavasso Francesco con l’ausilio dei suoi uomini e con la collaborazione anche di qualche agente della Polizia Municipale del Comune di Sperone, stanno effettuando un controllo capillare sul territorio comunale per accertare che tutti gli ambulanti siano in regola per l’occupazione di suolo pubblico. Quelli con la mancanza dei requisiti di legge vengono invitati a lasciare il territorio comunale per non incorrere in salate sanzioni.