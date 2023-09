BAIANO. Chiuso il tratto autostradale Baiano – Avellino Ovest domani

Chiusura notturna del tratto compreso tra Baiano ed Avellino Ovest dell’A16 Napoli-Canosa, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Il tratto autostradale resterà interdetto al traffico veicolare dalle 22 di mercoledì 6 settembre alle 6 del mattino di giovedì 7 settembre per consentire attività di ispezione della galleria “Monteforte”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Baiano, occorrerà seguire le indicazioni per la SS7 Nazionale delle Puglie e procedere in direzione di Avellino, attraversando i centri abitati di Baiano, Mugnano del Cardinale e Monteforte Irpino, per rientrare sulla A16 alla stazione di Avellino Ovest.