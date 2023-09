È stato scarcerato questa mattina un settantasettenne di Avella ristretto pochi giorni fa presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino per la esecuzione di una sentenza di condanna del 2009 per il reato ostativo di rapina aggravata. Dopo una permanenza in carcere di qualche giorno l’anziano difeso dal penalista Avv. Antonio Falconieri è riuscito ad ottenere la scarcerazione dal Magistrato di Sorveglianza ed espierà la pena in modo alternativo ovvero presso la sua abitazione.