BAIANO. “Che ne sanno i 2000”: Uno Sguardo Nostalgico alle Generazioni Passate

Una nuova iniziativa di un gruppo di eterni giovani, annata ‘74, che come un buon vino nel fiore della loro età hanno organizzato un party raggruppando tutti coetanei. Dopo aver festeggiato singolarmente il mezzo secolo di vita hanno deciso di trascorrere una serata insieme in ricordo della musica e dei ricordi che hanno segnato la loro gioventù. Non denigrando la modernità si sono divertiti nella spensieratezza dell’epoca, nonostante i segni dell’età, con la stessa grinta che li contraddistingueva . Da un idea di Milena Miro e Fulvio Litto nella location Villa José di Baiano(Av) questa idea si identifica come promotrice di questo nuovo format di serata all’insegna della spensieratezza, semplicità e amicizia.

Fox Marsella