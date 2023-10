BAIANO. Autocarro perde carico di detersivi sulla carreggiata. La Polizia Municipale eleva sanzione a carico del conducente

Disavventura questa mattina intorno alle 10 per un conducente di un autocarro che trasportava detersivi. Giunto all’altezza della rotatoria di via Nazionale, nei pressi della struttura sanitaria “Villa Maria”, ha perso parte del carico che si è riversato sul fondo stradale rendendolo particolarmente pericoloso la circolazione. Immediato l’intervento della Polizia Municipale di Baiano, diretta dal Capitano Francesco Tavasso, che hanno provveduto a delimitare l’area e regolarizzare la circolazione dei veicoli. Elevata a carico del conducente una sanzione di 500 euro per carico oltre il consentito. Successivamente sono intervenuti gli ioni dell’Anas che con l’utilizzo di speciali solventi hanno bonificato l’area in questione.