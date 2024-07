BAIANO. Antonio Picciocchi alla IX Edizione del Trofeo Fiocchi-Sabatti: Gara Amichevole di Tiro Sportivo a 500 Metri

Ieri e oggi si è svolta la nona edizione del Trofeo Fiocchi-Sabatti, una gara amichevole di tiro sportivo a 500 metri, sponsorizzata dalla rinomata ditta FIOCCHI MUNIZIONI e dalla fabbrica d’armi SABATTI. L’evento si è tenuto presso il campo dell’Asd Auro d’Alba, situato a Schiavi d’Abruzzo in provincia di Chieti.

Il trofeo ha attirato numerosi appassionati di tiro sportivo, tutti desiderosi di mettere alla prova la loro precisione e abilità. In palio per il miglior tiratore con arma Sabatti in calibro .308 Winchester, utilizzando munizionamento Fiocchi, c’era un premio prestigioso: una carabina Sabatti Tactical EVO Olive Black, 200 cartucce Fiocchi linea PERFECTA calibro .308 Winchester e 200 palle monolitiche MRR Bullets in calibro .30.

Tra i presenti, anche se fuori gara, Antonio Picciocchi, originario di Baiano, che oggi festeggia il suo compleanno a cui vanno i nostri migliori auguri. Antonio ha deciso di celebrare questo giorno speciale partecipando alla competizione di tiro dai 100 metri, dove ha realizzato la migliore rosata, dimostrando una straordinaria abilità e precisione.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi tiratori provenienti da tutta Italia, ognuno con l’obiettivo di aggiudicarsi i premi messi in palio e di trascorrere una giornata all’insegna dello sport e della passione per il tiro. La competizione si è svolta in un clima di amicizia e rispetto, caratteristiche che contraddistinguono il Trofeo Fiocchi-Sabatti fin dalla sua prima edizione.

Il Trofeo Fiocchi-Sabatti continua a essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tiro sportivo, offrendo un’opportunità unica di confronto e miglioramento delle proprie abilità. Gli sponsor, FIOCCHI MUNIZIONI e SABATTI, hanno confermato il loro impegno a supportare eventi di questo tipo, contribuendo alla crescita e alla diffusione del tiro sportivo in Italia.