Baiano: al Teatro Colosseo va in scena la tradizione con “Questi fantasmi!” e due eventi culturali

Dal 24 al 27 aprile 2025 il Teatro Colosseo di Baiano si trasformerà in un palcoscenico di cultura, emozioni e memoria collettiva. La compagnia I Sognattori della Pro Loco Baiano, diretta da Franco Pinelli, porterà in scena la celebre commedia di Eduardo De Filippo “Questi fantasmi!” in un nuovo allestimento che mescola ironia e introspezione, realtà e finzione. Un’opera iconica, in cui si intrecciano comicità e malinconia, ambientata in una Napoli che riflette i sentimenti e le contraddizioni dell’Italia di ieri e di oggi.

A dare voce ai personaggi eduardiani sarà un ricco cast di attori locali: Felice D’Anna, Antonio Melissa, Mariella Del Basso, Franco Abete, Nunzio Domizio, Lisa Miele, Maria Grazia Napolitano, Giovanna Adriano, Carmine Lippiello, Giuseppe Monteforte, Mariavittoria D’Anna, Carmine Lippiello Jr, Emanuele Candela e Milena Cantalupo. Le scenografie sono firmate da Matteo Monteforte, mentre il disegno luci e il suono sono curati da Proteatro. L’organizzazione è affidata a Miriam Barbarisi. La produzione è a cura de I Sognattori e della Pro Loco Baiano.

Accanto allo spettacolo teatrale, il programma prevede due imperdibili appuntamenti culturali mattutini:

Venerdì 25 aprile alle ore 10.30 , verrà presentato “Addò si prova stasera”, un libro scritto da Antonio Vecchione e Felice D’Anna che ripercorre, per la prima volta in maniera organica, la storia del teatro filodrammatico a Baiano dal secondo dopoguerra ad oggi. Attraverso racconti, fotografie, documenti e aneddoti, gli autori restituiscono settantacinque anni di passione teatrale locale, celebrando il ruolo centrale del teatro nella costruzione della comunità.

Domenica 27 aprile alle ore 10.30, sarà la volta del volume “I soprannomi dei baianesi” di Carlo Melissa, a cura del Circolo culturale “L’Incontro”. Un’opera originale e affettuosa, che raccoglie i soprannomi storici della comunità di Baiano, trasformandoli in uno specchio identitario collettivo. Un viaggio tra memoria, ironia e linguaggio popolare, nato da un’idea di Felice Brandolino e Romeo Lieto.

Le repliche di “Questi fantasmi!” andranno in scena:

Giovedì 24 e sabato 26 aprile alle ore 20.30

Venerdì 25 e domenica 27 aprile alle ore 18.30

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione della cultura locale, grazie alla sinergia tra generazioni e al lavoro appassionato delle associazioni del territorio. Un’occasione per ritrovare sé stessi nel teatro, nelle storie, nei ricordi condivisi.