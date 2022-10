BAIANO. Al Colosseo, appuntamento di Proteatro con La Grande Magia

di Gianni Amodeo

Altro stimolante ed impegnativo banco di prova per il Laboratorio giovanile – Proteatro con la rappresentazione de La Grande Magia, che sarà proposta negli spettacoli serali in programma il 29 e 30 ottobre, al Colosseo. Il testo – un classico della letteratura teatrale di Eduardo De Filippo, nella versione curata da Rosario Sparno – sarà portato in scena da Antonio Lippiello, Mariella Del Basso e Felice D’Anna, con la regia di Franco Scotto. L’apparato scenografico è di Wanda Papa, per l’audio e le luci impegnato Alberto Tortora.

Per il Laboratorio – Proteatro, gli appuntamenti di fine ottobre idealmente si combinano – per l’intensità d’impegno e la profondità dei contenuti- con la magnifica e suggestiva rappresentazione de Le Supplici, testo classico del teatro di Eschilo, fornita qualche settimana fa, proprio sul palcoscenico del teatro di via Marconi. Un’eccellente performance, articolata in incisivi ed incalzanti movimenti scenici, nel focalizzare i temi dell’accoglienza umanitaria, delle migrazioni, delle libertà e dell’ emancipazione delle donne; una vivida narrazione e un’intelligente tessitura recitante, proiettando nell’attualità dei nostri giorni il realismo della coinvolgente drammaturgia poetica eschilea, specchio della mitica e arcaica età della Grecia sempre più aperta agli orizzonti della civiltà della democrazia liberale, di cui sono portatrici le poleis. E, forse, giova ricordare che il grande drammaturgo della civiltà delle poleis, non soltanto è cantore, testimone e interprete, ma anche e soprattutto attivo partecipe quale polites; e lo fu ,in particolare, nell’opporsi e nel contrastare l’espansionismo persiano dell’autocrazia di Serse, derivante dalle scelte di conquista e dominio territoriale di Ciro e Dario … di qualche millennio fa.

E’ la simbolica combinazione, a cui fa da viatico, per dir così, la bella esperienza interpretativa che il Laboratorio di piazza IV Novembre ha fornito appena domenica scorsa, a Montopoli Sabina – in provincia di Rieti – nel restaurato e bel teatro San Michele Arcangelo, prestigiosa location che ospita rassegne ed eventi di livello interregionale e nazionale, mandando in scena il Ditegli sempre di Sì, con testo di Edoardo Scarpetta e libero adattamento di Franco Scotto, regista. Una bella esperienza d’impegno artistico,- a cui si riferiscono le foto- resa ancora più gradita dalla calda ospitalità degli organizzatori e dal pubblico reatino.