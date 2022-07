BAIANESE. Molte zone senza corrente elettrica. disagi per negozi e punti vendita

E’ da questa mattina all’alba che molte zone del baianese e dell’area nolana sono senza corrente elettrica per un guasto alla linea dopo il forte temporale di questa notte. Molte attività commerciali non hanno potuto aprire lasciando i dipendenti a casa e le saracinesche abbassate. Problemi particolari per supermercati e alimentari con banco frigo per lo scongelamento dei prodotti in essi conservati e tenuto a temperature basse che poi non potranno essere rimessi in vendita. La corrente manca a Sperone, in buona parte del paese, a Baiano e Mugnano del Cardinale. A quanto riferiscono gli addetti ai lavori dell’Enel i tecnici specializzati sono a lavoro per ripristinare il tutto quanto prima possibile. Problemi su alcune linee di media tensione. Laddove invece la corrente c’è si segnalano degli abbassamenti di tensione. Senza corrente anche alcuni comuni del nolano come parte del comune di Tufino.

