Bagno arredato con la pietra: una scelta di grande tendenza

L’arredamento del bagno è un aspetto che deve essere curato senza lasciare nulla al caso. Parliamo infatti della stanza della casa che più di tutte è votata al relax. Alla luce di ciò, è bene gestire con molta attenzione la sua estetica. In questi ultimi anni caratterizzati da un particolare interesse verso i materiali naturali, tantissime persone scelgono di arredare il proprio bagno con la pietra. Scopriamo, nelle prossime righe, qualche consiglio per rendere questo sorprendente materiale protagonista di uno degli ambienti più importanti della casa.

Bagno in pietra: consigli per iniziare

Quando si parla dei consigli su come rendere la pietra protagonista della stanza da bagno, è naturale farsi domande sulle zone da mettere in risalto. C’è chi, per esempio, sceglie di realizzare in pietra un’intera parete. In altri casi, invece, si opta per la doccia.

Per quanto riguarda gli altri materiali, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Un accostamento molto popolare, che richiama il già citato focus sulla magia della natura, è quello che vede in primo piano l’abbinamento tra pietra e legno.

Come risparmiare

Arredare un bagno con la pietra può rivelarsi una scelta tutto tranne che economica. Attenzione: per fortuna, esiste una soluzione comoda per risparmiare. Di cosa si tratta? Del gres. Questo materiale ceramico a pasta dura, compatta e impermeabile, è ottenuto a seguito di un processo di cottura che porta al concretizzarsi di una vetrificazione.

Nel corso degli anni, le aziende che lo producono hanno affinato il loro approccio tecnico e hanno creato diverse soluzioni di gres in grado di imitare alla perfezione altri materiali, tra cui la pietra.

Il principale vantaggio riguarda la minor spesa. Oltre a questo pro, è il caso di ricordare anche la possibilità di tenere pulito in maniera molto più agevole.

Pavimento in pietra naturale: il non plus ultra dell’eleganza

Un’altra strada che si può percorrere quando ci si chiedecome arredare il bagno in pietra è quella del pavimento. Sceglierne uno in pietra naturale vuol dire dare spazio al massimo dell’eleganza nella propria stanza da bagno e, in alcuni casi, accentuarne la luminosità.

Le soluzioni che si possono chiamare in causa sono svariate. Dal marmo, che ha l’obiettivo vantaggio di permettere di spaziare tantissimo dal punto di vistacromatico, fino al travertino, che si contraddistingue per una texture piacevolmente morbida indi adatta ai bagni arredati con mood minimal, la scelta non manca.

Un consiglio che in generale è bene seguire riguarda il fatto di informarsi prima sull’impegno che richiede la pulizia della specifica tipologia di pietra che si ha intenzione di acquistare. Si tratta di un aspetto che fa una grande differenza e che, se non considerato, può rendere la gestione domestica molto difficile.

La bellezza dei lavabi in pietra naturale

Nell’appena citato bagno minimal, stanno benissimo i lavabi in pietra naturale. Come dimostra la gamma di proposte dell’e-commerce Shopbagno.it, uno dei portali più apprezzati da chi ama arredare casa facendo shopping online, le soluzioni tra cui scegliere sono diverse e a dir poco eleganti.

Nei casi in cui il bagno minimal è caratterizzato dalla presenza di superfici in cui viene accentuato l’effetto materico, una buona alternativa da considerare è il lavabo d’appoggio realizzato in pietra di fiume.

Da non dimenticare ancora una volta è il marmo: quando è protagonista di meravigliosi lavabi in pietra naturale, la sua luminosità e l’eleganza formale lasciano letteralmente senza fiato.

Tornando un attimo alle soluzioni che si prestano alla perfezione ai bagni minimal caratterizzati dalla presenza di potenti superfici materiche, un cenno va dedicato all’onice naturale. Il bello dei lavabi in pietra naturale risiede anche nella possibilità di scegliere tra diverse forme: da quella tondeggiante, morbida ed elegante, fino ai lavabi dal disegno irregolare, modellato dalla natura, c’è solo da rimanere incantati quando si sceglie la soluzione migliore per il proprio bagno.