Azione Cattolica di Grottolella: Ripartenza con Pellegrinaggio a Montevergine

“Inizia un nuovo anno associativo e, noi educatori e consiglieri, siamo pronti a ripartire con i nostri incontri e le nostre attività. Abbiamo deciso di iniziare con una passeggiata verso il Santuario di Montevergine domenica 29 settembre, dove, dopo il percorso a piedi, ci tratterremo per la celebrazione della Santa Messa delle ore 11.00.

Anche se non ci siamo mai fermati del tutto, perché durante l’estate abbiamo continuato con le nostre attività, attraverso il cinema all’aperto, la caccia al tesoro o la serata giochi, con questo sprint iniziale di domenica 29 settembre vogliamo dimostrare tutto il nostro impegno e la nostra volontà di mantenere attivo il gruppo di Azione Cattolica di Grottolella, sia con la mente che con il corpo.

Pronti a ripartire, già da domenica 6 ottobre, anche con gli incontri di Azione di Cattolica, momenti di formazione che rappresentano il cuore della nostra attività, cui si aggiungeranno tante altre sorprese, già in programma per i prossimi mesi”.