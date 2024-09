CARBONARA DI NOLA. Festeggiamenti di chiusura per San Michele Arcangelo: un evento organizzato dal comitato festa

Il comitato festa di San Michele Arcangelo si appresta a chiudere i festeggiamenti in grande stile, grazie a una programmazione impeccabile organizzata dal presidente Mariagrazia Cava, di “Un Mondo Magico ODV”, e dal suo straordinario team. Sin dalla nascita del comitato festa, l’associazione è stata sempre al fianco dell’evento, garantendo un’organizzazione meticolosa e coinvolgente.

Un aspetto particolare che rende questo evento speciale è che tutto sarà offerto gratuitamente dal comitato festa. I partecipanti potranno godere di un programma di altissima qualità, curato nei minimi dettagli da professionisti del settore, senza dover sostenere alcuna spesa.

Il divertimento sarà garantito grazie alle attività ludico-ricreative curate dalla Word Animation sotto la direzione di Antonella La Manna, che saprà coinvolgere grandi e piccini con giochi e intrattenimenti.

Per i buongustai, sarà presente uno stand enogastronomico gestito dai ristoranti locali, i quali non solo delizieranno i presenti con piatti tipici, ma valorizzeranno anche le tradizioni culinarie popolari del territorio.

A concludere la serata in grande stile, ci sarà la performance di un noto cantante e, per chiudere in bellezza, uno spettacolo di fuochi d’artificio, che illumineranno il cielo e regaleranno un finale spettacolare a questi festeggiamenti.

Un evento imperdibile, organizzato con passione e dedizione, che rimarrà nel cuore di tutti i partecipanti.