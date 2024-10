Avellino: visita dei Comandanti ai Reparti dei Carabinieri

Il Vice Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, nonché Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e Parchi, Generale di Divisione Nazario Palmieri, accompagnato dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Campania, Generale di Brigata Ciro Lungo, e dal Comandante del Gruppo di Avellino, Tenente Colonnello Nicola Clemente, ha effettuato una visita istituzionale presso il Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino.

Durante la visita, sono state illustrate le attività del Nucleo, che spaziano dalla sorveglianza dei boschi ai rilievi Meteomont e Nevemont, dalla lotta contro il bracconaggio ai controlli agroalimentari, fino alla protezione della fauna e della flora all’interno del Parco Regionale dei Monti Picentini.

Il Generale Palmieri ha poi incontrato il Presidente del Parco naturale regionale dei Monti Picentini, Avv. Gerardo D’Angola, per poi recarsi al vivaio forestale della Regione Campania in località “Laceno”, dedicato al noto professore di scienze forestali Generoso Patrone, originario di Bagnoli Irpino. Qui è stato accolto dai dirigenti della UOD Foreste, la dottoressa Addolorata Ruocco e il dottor Gabriele Marano. In seguito, ha effettuato sopralluoghi con i Carabinieri Forestali nelle faggete secolari, soffermandosi sullo sviluppo dei boschi vetusti.

L’alto ufficiale ha sottolineato l’importante ruolo svolto dai Carabinieri Forestali nella tutela del vasto patrimonio forestale del Parco regionale dei Monti Picentini, evidenziando la funzione essenziale degli ecosistemi forestali nel bacino idrografico, che si estende per oltre trentamila ettari e contribuisce alla ricarica delle falde e delle sorgenti che alimentano il fiume Sele e gli acquedotti “Pugliese”, “Alto Calore” e del “Serino”, quest’ultimo a servizio dell’area metropolitana di Napoli.

In questa occasione, il Generale Palmieri ha ribadito l’importanza delle campagne di controllo “Bosco Sicuro” e “Fiume Sicuro”, volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse forestali e idriche a beneficio della collettività.

Successivamente, il Generale Lungo ha visitato il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, dove è stato accolto dal Comandante del Gruppo, Colonnello Nicola Clemente, e dal Comandante Provinciale di Avellino, Colonnello Domenico Albanese. I Comandanti hanno confermato la condivisione di obiettivi per una strategia comune tra le linee operative territoriali e forestali, mirata a migliorare la tutela del territorio contro abusi e inquinamenti, garantendo un’efficace sinergia operativa.

Il Generale Lungo ha espresso apprezzamento per l’impegno costante dei militari del Gruppo nella tutela del territorio irpino, in particolare nel monitoraggio e nella prevenzione del dissesto idrogeologico, e per il servizio di prossimità svolto a favore della comunità.