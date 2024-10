NON È PIÙ. AVELLA, Commemorazione per l’Ingegnere Salvatore Palma: Settimo di Suffragio

Venerdì 18 ottobre 2024, presso la Chiesa di San Giovanni in Avella, si terrà la cerimonia del Settimo in suffragio dell’anima benedetta dell’ingegnere Salvatore Palma, noto e stimato esponente della comunità locale. La Santa Messa, prevista per le ore 19:00, rappresenta un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare la sua vita e il suo contributo alla famiglia e alla società.

Salvatore Palma, conosciuto affettuosamente come “Villa Palma”, lascia un vuoto profondo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

La famiglia Palma ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno alla funzione religiosa e a quanti hanno mostrato vicinanza e affetto in questo momento di dolore. La loro gratitudine si estende a tutta la comunità di Avella, che si è unita in preghiera e solidarietà.

La messa del Settimo sarà quindi un’occasione di commemorazione solenne, ma anche di conforto per la famiglia, che si raccoglierà insieme alla comunità per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella vita di molti.