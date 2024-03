AVELLINO. “Un Verso per una Nota”: Emozioni con Pianoterra Duo al Circolo della stampa

Al Circolo della Stampa, poesia e musica si sono fuse in un incantevole spettacolo dal titolo “Un Verso per una Nota”, un’idea brillante ideata da Graziella Di Grezia e Susanna Puopolo in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. L’evento ha visto la partecipazione e i saluti di illustri ospiti, tra cui Bianca Della Valle, presidente di Fidapa, e l’introduzione dell’editore Giovanna Scuderi.

Al centro della scena c’era il duo artistico Pianoterra, composto dalle talentuose socie fondatrici Graziella Di Grezia, pianista e poetessa, e Susanna Puopolo, attrice. Pianoterra Duo è nato nel 2021 con l’ambizioso obiettivo di creare una forma d’arte unica, con una propria identità e un forte impatto emotivo.

Le quattro sezioni che compongono il progetto Pianoterra Duo offrono un’ampia gamma di esperienze artistiche. “Pianoterra Live” porta sul palco performance musicali e poetiche coinvolgenti, mentre “Pianoterra Guests” accoglie scrittori emergenti per presentazioni e dibattiti. “Pianoterra Kids” è pensato per i più giovani, offrendo loro un approccio ludico e creativo alla poesia e alla musica. Infine, “Pianoterra Lab” propone laboratori poetico-musicali, dove i partecipanti possono esplorare e sperimentare con le arti in un ambiente accogliente e stimolante.

L’evento al Circolo della Stampa è stato un’opportunità straordinaria per il pubblico di immergersi in un’esperienza multisensoriale, dove le parole si sono fuse con le note per creare un’atmosfera magica e coinvolgente. Grazie alla passione e al talento di Pianoterra Duo, il pubblico ha potuto vivere emozioni intense e indimenticabili.

In conclusione, “Un Verso per una Nota” è stato non solo uno spettacolo artistico di grande successo, ma anche un tributo alla bellezza e alla potenza della poesia e della musica nell’ispirare e connettere le persone. Pianoterra Duo continua a lasciare il segno nel mondo dell’arte con la sua creatività e la sua dedizione, portando gioia e ispirazione a tutti coloro che hanno la fortuna di assistere alle loro performance.