AVELLINO. Stazione Unica Appaltante, il presidente Buonopane invita Ance e Ordini Professionali ad aderire a un tavolo permanente per migliorare il servizio e creare sinergie istituzionali sul territorio provinciale

Un tavolo permanente con ordini professionali e Associazione Costruttori Edili per fornire un supporto alle attività della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia, al fine di una collaborazione costante per migliorare i servizi offerti.

In tale ottica, il presidente Rizieri Buonopane ha scritto agli Ordini Provinciali degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Avvocati, Commercialisti, al Collegio dei Geometri e all’Associazione Costruttori Edili (ANCE) per invitarli all’attivazione di un protocollo d’intesa.

Il presidente nella missiva chiede di “aderire all’istituzione di un tavolo di concertazione permanente per creare un’efficace osmosi di esperienze e professionalità al servizio dell’intero territorio provinciale. E ciò anche per implementare l’azione di coordinamento tra i vari enti, adeguare, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, il regolamento della SUA, la convenzione nonché tutta la modulistica attinente alla fase procedurale delle gare di appalto, organizzare percorsi formativi, che saranno oggetto di un protocollo d’intesa istituzionale”.

“Ritengo – aggiunge il presidente Buonopane – che sia di comune interesse il costante miglioramento del servizio offerto dalla SUA agli enti aderenti e agli operatori in ogni fase procedurale, dai singoli adempimenti fino alla gestione operativa della gara, nella convinzione che tale obiettivo possa essere raggiunto solo coinvolgendo gli stakeholders interessati”.