MUGNANO DEL CARDINALE. Festa in onore della Maria SS delle Grazie, ecco il programma civile

In vista dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie il Comitato Festa rende noto quello che è il programma civile della festa. Si inizia sabato 8 luglio con gli amanti della musica classica e i Maestri Bottari che si esibiranno in piazza Umberto I alle 22,00. Il giorno seguente sarà la volta “Degli amici della notte” che proporranno liscio, balli di gruppo, latino americano e revival. Si chiude lunedì 10 luglio con una grande novità per i giovani mandamentali e non solo, Dj Set in piazza, live party , e ospite un’artista amato dai giovani, pilastro della nuova scena musicale Nazionale ovvero Vale Lambo. Una programma che soddisfa tutti dai più piccoli ai grandi. Il tutto grazie alla collaborazione con Scafuri Eventi.