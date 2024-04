AVELLINO. Piscina comunale, stadio di Borgo Ferrovia e campetti di Valle alla svolta: approvato l’iter per le nuove gestioni

Avellino, 17 aprile 2024 – L’Amministrazione Festa ha preso una decisione decisiva per il futuro dello sport cittadino. Lo scorso 15 aprile, la giunta ha dato il via libera alla predisposizione degli avvisi pubblici di manifestazione di interesse per individuare i nuovi gestori del Centro natatorio di via De Gasperi, del campo di calcio di Borgo Ferrovia e dei campi di calcetto di via Marotta, a Valle.

Una volta individuati i soggetti promotori, il Comune procederà alla pubblicazione dei bandi a procedura aperta per l’assegnazione delle gestioni. Questo importante passo è stato compiuto grazie all’attuazione di un mandato conferito al dirigente del settore Patrimonio.

La riapertura del centro natatorio di via De Gasperi rappresenta un traguardo atteso dalla città. L’Amministrazione Festa ha superato con tenacia numerosi ostacoli per raggiungere questo obiettivo, tra cui il rientro in possesso della struttura, chiusa nel 2020 a causa dell’emergenza Covid, e la liquidazione del debito maturato dal vecchio gestore nei confronti del Credito Sportivo per la costruzione del centro. La delibera approvata rappresenta dunque un passo fondamentale verso la riqualificazione e la riapertura della piscina comunale.

Inoltre, lo stesso iter amministrativo viene applicato per restituire al quartiere di Borgo Ferrovia il suo campo di calcio e per rilanciare i campi di calcetto di Valle, storico punto di riferimento per gli amanti del calcio a 5 ad Avellino.

L’Amministrazione Festa ha espresso grande soddisfazione per questo importante passo avanti, che permetterà alla città di riappropriarsi di strutture sportive fondamentali. La riqualificazione della piscina comunale, in particolare, è stata un obiettivo prioritario, e l’approvazione di questa procedura garantirà una gestione virtuosa e sostenibile, con il coinvolgimento del privato.

Con questa decisione, l’Amministrazione conferma il suo impegno per promuovere lo sport e il benessere della comunità avellinese, offrendo opportunità concrete di sviluppo e crescita per tutti gli appassionati di attività sportive nella città.

Questo importante passo avanti rappresenta una svolta significativa per il panorama sportivo locale e testimonia l’impegno dell’Amministrazione Festa a favore dello sviluppo e del miglioramento delle infrastrutture sportive della città.