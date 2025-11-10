Avellino: manifestazione non preavvisata. Tre persone denunciate.

Poliziotti della Squadra Volante e della Digos sono intervenuti alla Piazza Kennedy di Avellino dove, in occasione del consueto mercato settimanale, un gruppo di giovani hanno esposto per alcuni minuti uno striscione con la scritta “REMIGRAZIONE”.

Sul posto sono stati identificati tre giovani di 36, 40 e 41 anni, uno residente a Portici (NA) e gli altri due a Cava de’ Tirreni (SA), due dei quali con precedenti di polizia. I tre saranno denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino per manifestazione non preavvisata e nei confronti degli stessi è stato altresì avviato il procedimento amministrativo per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.