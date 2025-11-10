Primavera 2 – Avellino e Salernitana si dividono la posta: al Partenio finisce 2-2

Avellino e Salernitana chiudono sul 2-2 il derby disputato al Partenio. Partita equilibrata, con fasi alterne e risultato che rispecchia l’andamento del match. L’Avellino passa in vantaggio grazie a Delishi, ma subisce la rimonta ospite firmata dalla doppietta di Lombardi. Nel finale D’Auria ristabilisce la parità.

I biancoverdi approcciano meglio l’incontro e al 18’ sbloccano il risultato con Delishi, rapido a finalizzare un’azione manovrata. La reazione della Salernitana è immediata: al 19’ Lombardi trova l’1-1 con una conclusione precisa. Nella ripresa, al 11’, lo stesso Lombardi firma il sorpasso granata, sfruttando una ripartenza centrale. L’Avellino non si disunisce, continua a proporre gioco e al 33’ D’Auria, subentrato, sigla il definitivo 2-2 con un tiro angolato.

Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, ma il punteggio non cambia.

Tabellino

Avellino – Salernitana 2-2

Reti: 18’ pt Delishi (A), 19’ pt e 11’ st Lombardi (S), 33’ st D’Auria (A).

Avellino: Barone; Mellino, Manzo (43’ st Bove), Volpe, Catalano, De Cristofaro (24’ st Vignoli); Amiranda, Di Costanzo (16’ st Donato), De Michele (1’ st D’Auria); D’Onofrio (43’ st Boudaas), Delishi.

All.: Luigi Molino.

A disp.: Margiotta, Fontanella, Granato, Giunto, Sarcinella, Santoro, Napoletano.

Salernitana: Guacci; Petrucci (36’ st Barzagli), Della Rocca, Verza, Russo, Belfiore; Coppola (36’ st Paolillo), Mancini, Marrazzo (27’ pt Menduto), Lombardi, Boncori (24’ st Fitto).

All.: Ernesto De Santis.

A disp.: Forlenza, De Amicis, Farina, Barba, Mazzoleni, Marciano, Leotta, Zinkowski.

Arbitro: Riglia di Ercolano. Assistenti: Infante, Mauriello.

Ammoniti: D’Onofrio, D’Auria (A); Marrazzo, Coppola, Russo, Fitto (S).

Calci d’angolo: 2-2.

Recupero: 2’ pt; 6’ st.