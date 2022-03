AVELLINO. La sfida di Confesercenti e Mestieri Campania: far incontrare domanda ed offerta di lavoro

Promuovere occasioni di lavoro per i giovani irpini, nel proprio territorio, garantendo il rispetto di tutti i parametri di legge, ed offrire alle imprese personale qualificato e motivato.

Sono questi gli obiettivi della convenzione stipulata tra la Confesercenti provinciale di Avellino, presieduta da Giuseppe Marinelli, associazione di categoria del Terziario, e Mestieri Campania, sede di Avellino, guidata da Luisa De Lisio, agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero e accreditata dalla Regione Campania, per l’erogazione di servizi per il lavoro.

Una sfida importante, ancor più in una fase delicata come quella che stiamo vivendo, per cercare di rilanciare l’economia locale, l’occupazione e guardare con maggior fiducia al futuro, grazie al supporto di esperti del settore.

Strumenti mirati, frutto dell’esperienza maturata sul campo da un’associazione di rappresentanza delle imprese e da una società di servizi, in particolare un’impresa sociale, aderente al più grande gruppo cooperativo nazionale, la CGM, a disposizione di cittadini ed aziende.

Un’iniziativa che si propone di far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, offrendo pieno supporto e consulenza agli utenti, siano essi privati cittadini, a titolo gratuito, che imprese, con servizi di qualità a costi assolutamente sostenibili.

In definitiva, alle aziende associate alla Confesercenti viene messa a disposizione una banca dati aggiornata con curricula dettagliati di giovani del territorio irpino, che possa soddisfare gli standard e le mansioni richieste, per la collocazione in azienda. Ai giovani irpini, invece, che decidono di registrarsi si offre un luogo di incontro con le aziende locali e la possibilità concreta di costruire un’opportunità di lavoro nelle propria terra.

Nel mese di aprile saranno organizzati incontri, con cadenza quindicinale sia per le imprese, che per chi intenda candidarsi alle opportunità di lavoro disponibili.

Verrà attivato, presso la sede di Confesercenti, in viale Italia n. 53 ad Avellino, uno sportello rivolto agli operatori economici, per un approfondimento sulle opportunità legislative in tema di diritto del lavoro, con un consulente del ramo.

Presso la sede di Mestieri Campania, in Corso Vittorio Emanuele n.76, invece, sarà possibile prenotarsi, tramite e-mail, per fissare un appuntamento di orientamento per chiunque sia impegnato nella ricerca attiva di un lavoro.

Il calendario degli incontri ed i recapiti da contattare saranno resi noti nei prossimi giorni.

