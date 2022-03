Calcio, Avellino-Palermo. Gautieri: “Abbiamo lottato, gestione strana dell’arbitro”.

di Lucio Ianniciello

L’Avellino si ferma con il Palermo, prima sconfitta interna del campionato e primo stop per mister Gautieri che dice: “Si può fare sempre di più, i ragazzi però hanno dato tutto, abbiamo lottato, giocato a tratti bene e subito un gol su una disattenzione. Anche in 10 abbiamo pressato il Palermo avendo qualche occasione per pareggiare, ora bisogna guardare alla prossima partita”.

L’espulsione di Tito al 67′ ha complicato tutto: “Bisogna migliorare da questo punto di vista, ci è successo anche a Latina di finire in inferiorità numerica, non ce lo possiamo permettere. Non parlo degli arbitri ma è stata una gestione strana, si poteva evitare di ammonire in certe situazioni “.

Lupi falcidiati dalle assenze contro i rosanero, il mister si sofferma su Dossena: “Si è allenato giovedì dopo la botta subita a Pagani, ha fatto due allenamenti. È dovuto scendere in campo perché eravamo senza difensori, si è speso, ha dato tanto, ha avuto i crampi, come altri. Ha fatto la partita che doveva fare”.

Aggiunge: “Dobbiamo recuperare i giocatori, tra squalifiche, Covid e infortuni siamo in difficoltà”.

Mercoledì subito in campo, si va a Taranto: “Tutte le gare sono difficili, non dobbiamo perdere le nostra mentalità e il nostro atteggiamento. Le sconfitte fanno male ma dobbiamo reagire. Il Taranto lotta per non retrocedere, campo difficile, sarà un match tirato”.

adsense – Responsive – Post Articolo