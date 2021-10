Lunedì prossimo, 18 ottobre, con inizio alle ore 17.00, nella sala Lioni ex Carcere Borbonico ingresso di via Dalmazia si terrà un incontro con padre Alex Zanotelli e i rappresentanti dei comitati campani per l’acqua pubblica.

L’incontro è organizzato in occasione della Carovana dell’Acqua voluta dal Forum Italiano per l’Acqua e avrà per tema: “Quale destino per l’Alto Calore e la gestione idrica in Irpinia e Sannio? Tra rischio di privatizzazione e PNRR”.

