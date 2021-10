AVELLINO. Anziano ucciso dalla sua auto, tragedia nel capoluogo irpino

Stava scaricando delle cassette d’uva dalla sua auto quando questa parcheggiata in pendenza si mette in movimento e lo travolge. E’ accaduto in contrada Serroni ad Avellino ieri sera poco dopo le 20.00. A perdere la vita un anziano di 74 anni residente in via Fontanatetta.

A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati i familiari preoccupati perché non lo vedevano rincasare. Giunti sul posto, gli agenti di polizia non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano, a nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari del 118.

Sono in corso le indagini della polizia, la salma è a disposizione della magistratura, ma la dinamica dell’accaduto sembra essere abbastanza chiara. Si è trattato di un tragico incidente.

