Lauro, il Premio “Generazione Futuro” si sposta all’Auditorium San Filippo Neri

LAURO (AV) – A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la IV edizione del Premio “Generazione Futuro”, inizialmente prevista nel cortile superiore di Palazzo Pignatelli, si terrà questa sera, martedì 2 settembre alle ore 19.30, presso l’Auditorium San Filippo Neri.

La manifestazione, dedicata alla memoria del prof. Francesco Maria Nappi, è diventata negli anni un appuntamento simbolo per la comunità di Lauro. L’obiettivo è chiaro: riconoscere e celebrare il talento e l’impegno dei giovani, premiando gli studenti meritevoli in un momento di orgoglio e speranza condivisa.

“Una comunità cresce davvero quando sa valorizzare i propri ragazzi”, sottolineano gli organizzatori, ribadendo come questa cerimonia non sia soltanto una premiazione, ma un gesto concreto di fiducia verso il futuro, fondato su studio, dedizione e passione.

Alla guida dell’iniziativa l’Amministrazione Comunale di Lauro, con il sindaco Rossano Sergio Boglione e la consigliera delegata all’Istruzione e alla Formazione Paola Scafuro, che invitano la cittadinanza a partecipare a una serata di emozioni e condivisione, interamente dedicata alle nuove generazioni: il cuore pulsante della comunità.