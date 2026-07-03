Avellino, donna soccorsa in stato di shock nei pressi del tunnel: indagini per presunta violenza sessuale

AVELLINO – Momenti di forte apprensione nelle prime ore della mattinata nel centro cittadino, dove una donna di 34 anni di nazionalità ucraina è stata soccorsa in evidente stato di shock nella zona tra Piazza Libertà e l’uscita del tunnel.

La donna è stata notata da alcuni passanti che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e le Forze dell’Ordine. Dopo le prime cure, la 34enne è stata trasferita all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stata affidata al personale sanitario e sottoposta agli accertamenti previsti in casi di presunta violenza.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la donna avrebbe riferito agli investigatori di aver subito una violenza durante la notte. La raccolta della testimonianza è stata resa inizialmente complessa dalla difficoltà linguistica, superata grazie al supporto di un interprete che ha consentito agli agenti di acquisire ulteriori elementi.

La Polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare ogni dettaglio del racconto della vittima. Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire gli spostamenti e individuare eventuali elementi utili.

Al momento restano in corso tutti gli accertamenti per fare piena luce su una vicenda delicata che ha scosso il centro di Avellino.