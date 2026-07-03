Camposano, questa notte intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale

CAMPOSANO – Il Comune di Camposano informa la cittadinanza che questa notte, a partire dalle ore 23.00, sarà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida sull’intero territorio comunale.
L’attività rientra negli interventi programmati per la prevenzione e il controllo degli insetti adulti, con l’obiettivo di garantire migliori condizioni igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica.
Durante lo svolgimento delle operazioni si invita la popolazione ad adottare alcune semplici precauzioni:
* tenere porte e finestre chiuse durante il passaggio dei mezzi impegnati nel trattamento;
* non lasciare all’esterno alimenti, ciotole per animali e panni stesi;
* evitare di sostare nelle aree interessate dalla disinfestazione per almeno un’ora dopo il passaggio degli operatori.
L’Amministrazione comunale raccomanda la massima collaborazione da parte dei cittadini per consentire il corretto svolgimento dell’intervento.