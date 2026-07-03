Quadrelle, la dirigente scolastica Luigia Conte: “La scuola cresce con il dialogo, la collaborazione e il bene dei nostri alunni”

Riceviamo e pubblichiamo

In merito al recente comunicato stampa diffuso dal gruppo di opposizione consiliare relativo all’organizzazione del tempo prolungato e del servizio mensa presso il plesso della Scuola Primaria di Via Aldo Moro di Quadrelle, si ritiene doveroso fare chiarezza per rispecchiare la reale natura delle dinamiche scolastiche, tenendole opportunamente distinte dal dibattito politico locale.

L’Istituzione Scolastica opera da sempre con l’unico e primario obiettivo di garantire il diritto allo studio, la qualità dei servizi e il benessere degli alunni, muovendosi in un alveo di assoluta neutralità rispetto alle dinamiche di scontro politico che non appartengono e non devono far parte dell’ambiente educativo.

A questo proposito, si smentisce categoricamente l’esistenza di qualsiasi forma di attrito o tensione tra la Dirigenza Scolastica guidata dalla dirigente Luigia Conte e l’Amministrazione Comunale, così come si respinge l’accusa di un repentino e ingiustificato “cambio di rotta” rispetto alle scelte dello scorso anno. Al contrario, la scuola si è mossa, come sempre, guidata da criteri di totale trasparenza e pragmatismo.

Si precisa che la scuola non era assolutamente a conoscenza dell’esistenza di fondi precedentemente stanziati o accantonati appositamente per l’acquisto di piatti, bicchieri e forchette. Nel momento in cui l’istituto è stato informato dell’impossibilità da parte dell’attuale amministrazione comunale di far fronte a tali spese, la presidenza e il personale si sono immediatamente attivati. È proprio questo il modo in cui la nostra scuola funziona: quando si presenta una difficoltà, non si creano polemiche, ma si avvia subito un dialogo aperto che coinvolge tutte le componenti della comunità educante – dirigenza, docenti e famiglie.

Attraverso un confronto onesto, schietto e trasparente con i genitori, la problematica è stata condivisa e affrontata insieme. Sono state le famiglie stesse, dimostrando straordinaria maturità e attaccamento all’istituto, a proporre di farsi carico personalmente della fornitura dei materiali per i pasti, pur di preservare e mettere in salvo l’importante opportunità del tempo prolungato e della mensa per i propri figli.

La crescita della scuola resta l’obiettivo prioritario di tutti noi, ma crediamo fermamente che debba essere una crescita improntata al dialogo e alla sinergia, elementi che non sono mai mancati e non mancheranno mai all’interno della nostra comunità. Le difficoltà si affrontano e si risolvono insieme, con totale disponibilità al confronto costruttivo, per trovare soluzioni reali ai problemi e non per strumentalizzarli.