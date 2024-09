AVELLINO. “CONVITTOGETHER” Giornata Europea delle Lingue

Il Convitto Nazionale di Avellino è orgoglioso di annunciare la sua partecipazione alla Giornata Europea delle Lingue, un evento annuale celebrato il 26 settembre, promosso dal Consiglio d’Europa. L’iniziativa mira a incoraggiare l’apprendimento delle lingue straniere e a promuovere la consapevolezza di essere cittadini europei in un contesto multiculturale e plurilinguistico.

In un’ottica di internazionalizzazione della formazione, il nostro Istituto coinvolgerà tutti i tre segmenti scolastici: la Primaria, la Secondaria di I grado e i Licei, Classico e Europeo. Da oltre vent’anni, il Convitto Nazionale forma giovani cittadini europei con un focus particolare sulle lingue, la cultura e la storia degli Stati membri dell’UE.

Sotto la direzione del Rettore Dirigente, Prof. Attilio Lieto, l’evento avrà come tema centrale l’idea di “Insieme”, promuovendo una giornata di riflessione sulla varietà linguistica e culturale in Europa e sull’importanza dell’apprendimento delle lingue.

Il coordinamento dell’iniziativa è affidato alla prof.ssa Rosa Iandolo e prevede una serie di attività ludiche, tra cui giochi linguistici, canti, quiz, letture, viaggi virtuali e produzioni artistiche. Le attività si svolgeranno in classe e nei laboratori, coinvolgendo tutte le discipline in un’atmosfera festosa e colorata. Gli studenti avranno l’opportunità di cimentarsi nelle lingue straniere studiate e di esplorare altre lingue e culture europee, con il supporto di materiali disponibili sul sito dedicato all’evento.

Particolare attenzione sarà dedicata alle lingue e culture greca e neogreca nei Licei Classico e Classico Europeo. Ogni classe realizzerà uno o più prodotti, come foto, poster, slogan, bandiere e report, per documentare le attività svolte e diffondere il messaggio fondamentale dell’iniziativa: “La diversità è l’unica cosa che abbiamo veramente in comune, e per questo dovremmo festeggiarla tutti i giorni, per sentirci finalmente e davvero Insieme!”

Per ulteriori informazioni, contattare: Convitto Nazionale di Avellino

Email: info@convittoscuolaavellino.it

Telefono: +39 0825 123456

Unisciti a noi nel festeggiare la ricchezza delle lingue e delle culture europee!