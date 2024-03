Avellino – Convegno “La donna sempre” oggi al Circolo della Stampa

Oggi la donna è lavoratrice e cittadina, ella non deve sottostare al potere dell’ uomo, è libera di seguire le proprie inclinazioni e passioni, nonostante ciò le donne che ricoprono ruoli apicali sono ancora poche. Quotidianamente purtroppo si verificano episodi di violenza che a volte sfociano in femminicidi. L’autodifesa è senz’ altro un primo strumento per disincentivare certi comportamenti.

Oggi alle 17, al Circolo della Stampa si terrà il convegno “La donna sempre” e si parlerà proprio dell’ importanza della donna, di come si è evoluta la figura femminile nei secoli, ma di quanto ancora ci sia da lavorare per ottenere la parità di genere e di quanto possano essere utili le tecniche di autodifesa. L’evento è organizzato da varie associazioni: Ascolto Donna, Ultimi, Lotta per la Vita, Il Bucaneve, Cats Flow; interverranno Annamaria Candelmo, la dott.ssa Maria Ronca, la dott.ssa Giovanna Nicodemi, l’avv. Valentina Domenica Musto, Stefano Iandolo, Elvira Albino De Maio e il dott. Filomeno Caruso, a moderare Pasquale Luca Nacca.

La popolazione è invitata a partecipare. (L.C.)