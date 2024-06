Avellino – Conferenza sul Contrasto della criminalità predatoria in Irpinia: un incontro strategico tra Carabinieri e Autorità Giudiziaria

L’Aula Magna del “Polo giovani” della Diocesi di Avellino ha ospitato una conferenza organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, incentrata sul tema “Il contrasto della criminalità predatoria e l’interlocuzione con l’Autorità Giudiziaria”.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e giudiziarie. Presenti il Prefetto di Avellino Dott.ssa Rossana Riflesso e il Procuratore della Repubblica di Benevento Dott. Aldo Policastro, ricevuti dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, che ha aperto il convegno.

Tra i relatori, il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Avellino, Dott. Francesco Raffaele (coadiuvato dalla Dott.ssa Maria Cristina Gerosolima, Funzionario Responsabile Uffici Notizie di Reato, e dal Dott. Alberto Spagnuolo, Assistente Giudiziario), la Dott.ssa Stefania Bianco, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Benevento, e il Ten. Col. Amedeo Consales, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Avellino.

La conferenza rappresenta il primo di una serie di incontri programmati tra Carabinieri e Autorità Giudiziaria, finalizzati a delineare strategie efficaci per il contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione ai furti in abitazione. Questo tipo di crimine ha un impatto significativo sulla percezione di sicurezza dei cittadini e la sua prevenzione è una priorità per le Forze dell’Ordine.

Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza della collaborazione e il confronto tra le diverse autorità competenti per garantire interventi tempestivi e coordinati. L’obiettivo è creare una rete solida e ben organizzata che possa fronteggiare con maggiore efficacia il fenomeno della criminalità predatoria, assicurando al contempo sicurezza e tranquillità ai cittadini.

Hanno preso parte all’evento i Comandanti delle 7 Compagnie e delle 67 Stazioni dipendenti, oltre agli Ufficiali e al personale del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, al comando del Col. Fernando Sileo, con i suoi 15 Nuclei forestale, e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

Questa ampia partecipazione testimonia l’impegno collettivo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrastare il crimine e proteggere l’Irpinia.

L’iniziativa segna un passo importante verso una collaborazione sempre più stretta e proficua tra l’Arma dei Carabinieri e l’Autorità Giudiziaria, mirata a garantire una risposta pronta ed efficace alla criminalità, rafforzando così la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.