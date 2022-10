AVELLINO. Bruno Gambardella in Segreteria Nazionale di +Europa

Gli iscritti di +Europa Avellino si congratulano con il dirigente Bruno Gambardella per l’ingresso nella Segreteria Nazionale del partito.

La proposta del segretario nazionale, On. Benedetto Della Vedova, avviene in seguito all’impegno di Gambardella per la crescita e il radicamento di Più Europa in Campania, nella responsabilità di collaborare con lui in questa delicata fase di ripartenza post elezioni politiche.

A riguardo Bruno Gambardella dichiara: “Sono soddisfatto di questo incarico, riconoscimento di un percorso che ho intrapreso nel 2019. Consapevole della responsabilità e dell’impegno per la ricostruzione del fronte progressista, liberale e non moderato, mi impegnerò di avallare le istanze del territorio che saranno utili al nostro partito che, in Parlamento e nella società, si prepara ad un’opposizione ferma, ma costruttiva. Continuerò altrettanto a promuovere e sostenere la nostra proposta politica, declinando anche qui in Irpinia le nostre tematiche nazionali su ambiente, giovani, diritti civili e libertà individuali”.

A lui i nostri auguri di buon lavoro.