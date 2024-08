Avellino Basket. Federico Mussini: “Vogliamo Creare un Nuovo Entusiasmo”

Federico Mussini, la nuova guardia dell’Avellino Basket, si è presentato ufficialmente al pubblico avellinese, condividendo le sue prime impressioni da giocatore della squadra biancoverde. Il cestista reggiano, con una carriera già ricca di esperienze in Serie A, Serie A2 e anche in competizioni europee con la maglia di Reggio Emilia, si dice pronto a portare il suo contributo al team.

Esperienza e Leadership:

“Quest’anno mi ritrovo ad essere uno degli elementi più esperti di questa squadra”, ha dichiarato Mussini. “Sono consapevole del mio ruolo e della necessità di aiutare i miei compagni, soprattutto nei momenti più difficili”. Con queste parole, il giocatore sottolinea il suo impegno non solo sul campo, ma anche come guida per i più giovani, un ruolo che accoglie con grande responsabilità.

Nessuna Promessa, ma Tanta Determinazione:

Nonostante il suo talento lo collochi tra i migliori giocatori del torneo, Mussini mantiene un approccio realistico e prudente riguardo alle aspettative per la stagione. “Penso che per una neopromossa sia difficile parlare di aspettative”, ha detto, riconoscendo le sfide che il campionato di A2 presenta. “Il livello si è alzato molto, nulla è da dare per scontato. Dovremo farci trovare pronti e dimostrare chi siamo”.

Un Rapporto Speciale con Coach Crotti:

Il primo impatto con l’ambiente avellinese è stato positivo, e Mussini ha già instaurato un dialogo costruttivo con il coach Alessandro Crotti. “Con il tecnico ci confrontiamo tanto”, ha spiegato. “Sa che sono uno dei giocatori più esperti e posso aiutare la squadra”. La combinazione tra nuovi innesti e il blocco dell’anno passato sembra promettente, e Mussini ha notato una forte determinazione tra i suoi compagni, elemento essenziale per creare un gruppo coeso.

La Scelta di Avellino:

Mussini ha anche spiegato le ragioni che lo hanno portato a scegliere Avellino come nuova tappa della sua carriera. “La società irpina ha dimostrato di volermi fortemente”, ha detto. “Essere desiderato da un club fa piacere ed è stimolante per me vivere questa nuova avventura”.

Un Jolly per Coach Crotti:

Concludendo, Mussini ha accennato alla sua versatilità in campo, un fattore che potrebbe rivelarsi prezioso per l’Avellino Basket. “Ormai gioco costantemente nella doppia posizione di guardia e playmaker”, ha spiegato, suggerendo che il coach Crotti potrebbe sfruttare questa caratteristica per gestire meglio la squadra durante la stagione.

Federico Mussini, con la sua esperienza e determinazione, sembra essere pronto a diventare una delle colonne portanti dell’Avellino Basket, contribuendo a creare quel “nuovo entusiasmo” che tutti i tifosi avellinesi aspettano con ansia.