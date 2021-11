Daspo per sei persone, tra cui due minorenni, emesso dalla Questura di Napoli

Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO) per periodi da uno a due anni nei confronti di sei persone, due delle quali minorenni, per condotte di “scavalcamento” dal settore inferiore della curva B a quello superiore, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Cagliari dello scorso 26 settembre.

Nella circostanza, era stato consentito anche lo scavalcamento di tre bambini, sollevati ad un’altezza di oltre 4 metri, mettendo in pericolo la loro incolumità.

Infine, un altro Daspo, della durata di due anni, è stato emesso nei confronti di una persona condannata per reati in materia di stupefacenti.

Anche questi provvedimenti sono il risultato dello sforzo della Questura teso ad assicurare alle competizioni sportive una sempre maggior sicurezza, grazie anche al supporto delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti presso lo stadio Maradona.

