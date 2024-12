AVELLA. Un Natale di Solidarietà: Sosteniamo la Ricerca con le Stelle di Natale

Il 6 dicembre al Big Bang Avella, in Via Carlo III, 11, 83021, si terrà un evento speciale dedicato alla solidarietà: la vendita delle Stelle di Natale la cui referente è la signora Rosa Berardo. Questo simbolo di festa e calore diventa un importante gesto di supporto alla lotta contro le malattie del sangue.

Perché partecipare?

Acquistando una Stella di Natale, non solo si abbellirà la propria casa per le festività, ma soprattutto si darà speranza a chi combatte quotidianamente una battaglia difficile. Ogni contributo rappresenta un passo avanti nella ricerca e nella garanzia di cure migliori per chi ne ha più bisogno.

Dopo il 6 dicembre al Big Bang Avella, sarà possibile partecipare anche l’8 dicembre in Piazza Convento, sempre con le Stelle di Natale. Entrambi gli eventi sono autorizzati e rappresentano un’occasione per condividere un momento di solidarietà e generosità.

Un ringraziamento speciale va al Big Bang Avella per l’ospitalità e il supporto, che rendono possibile portare avanti questa missione di speranza e aiuto concreto.

Non mancare! Insieme si può fare la differenza. Con ogni contributo, è possibile sostenere la ricerca e regalare un futuro migliore a tante persone.

Seguire la pagina su Facebook per ulteriori dettagli e aggiornamenti.