AVELLA. Un “Guerriero” armato di… LIBRI.

Da qualche settimana si sono concluse due importanti iniziative che hanno coinvolto l’I.C. “Mons. P. Guerriero” di Avella: Libriamoci, giornate di lettura ad alta voce nelle scuole e #ioleggoperché, una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche, organizzata dall’Associazione Italiana Editori e sostenuta dal Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Dal 15 al 20 Novembre nella scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado, nel rispetto delle norme imposte dalla pandemia, sono stati organizzati gli incontri dedicati alla lettura ad alta voce, mentre dal 20 al 28 novembre 2021, nelle librerie aderenti, è stato possibile acquistare libri da donare alla scuola per i tre ordinamenti: infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Terminata la raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne hanno fatto richiesta attraverso il portale ufficiale dell’iniziativa. Tra i titoli da cui sono state tratte le letture ad alta voce e le relative attività ritroviamo (solo per citarne alcune): Il piccolo principe di A. De Saint-Exupery, Il gabbiano Jonathan Livingston di R. Bach ,Favole al telefono di G. Rodari, Quelli che credono ai sogni di L. Frescura, per la Scuola Primaria; La solitudine dei numeri primi P. Giordano, Storia di Malala di V. Mazza, Nel mare ci sono i coccodrilli di F. Geda, Enfin chez moi di K. Bebey, per la scuola Secondaria di I Grado. “Attraverso la lettura un bambino ha la possibilità di conoscere nuovi mondi e nuove storie. La lettura è come un gioco che stimola l’immaginazione e la curiosità. Leggere può davvero cambiare le cose e avere un impatto positivo sulla crescita” (Save the Children). Doveroso appare, dunque, un caloroso grazie al Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Gagliotta, alle docenti curatrici delle iniziative, che hanno arricchito il programma di Libriamoci, a tutti i piccoli “guerrieri” che, nonostante le difficoltà a cui li ha costretti l’emergenza legata alla pandemia, con resilienza ed impegno infaticabili hanno partecipato attivamente alle giornate dedicate alla lettura ad alta voce ed un caloroso grazie ai genitori ed ai sostenitori che con le loro donazioni hanno contribuito all’arricchimento della seppur piccola biblioteca scolastica di recente attivazione.

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria!

Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele,

quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito…

perché la lettura è una immortalità all’indietro.”

(Umberto Eco)

