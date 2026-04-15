Avella, torna la Sagra della Castagna e della Nocciola: appuntamento a ottobre nel centro storico

Torna ad Avella uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno. L’associazione “I Rami del Melo”, in collaborazione con la Pro Loco “Città di Avella” e con il patrocinio del Comune di Avella, organizza la 13ª edizione della Sagra della Castagna e della Nocciola.

L’evento si svolgerà nel centro storico della città nei giorni 16, 17 e 18 ottobre e 23, 24 e 25 ottobre 2026, proponendo un percorso dedicato alle eccellenze del territorio e ai prodotti tipici della tradizione locale.

La manifestazione rappresenta un momento di valorizzazione delle produzioni autunnali, in particolare castagne e nocciole, simboli dell’identità agricola e gastronomica dell’area avellana. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi che mirano a promuovere il territorio, coinvolgendo cittadini e visitatori.

Ulteriori dettagli sul programma e sulle attività previste saranno resi noti nei prossimi mesi.